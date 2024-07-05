Стрельников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Лукьянчикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Георгий Александрович
Мать ребёнка: Лукьянчикова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.2006
Сын: Стрельников Юрий Александрович
Мать ребёнка: Лукьянчикова Анастасия Алексеевна