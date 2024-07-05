Стрельников Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Лукьянчикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Георгий Александрович

Мать ребёнка: Лукьянчикова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянчикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.2006

Сын: Стрельников Юрий Александрович

Мать ребёнка: Лукьянчикова Анастасия Алексеевна

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