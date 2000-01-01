Закия Харисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1895
Дата смерти09.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1895
Отец: Харис Миначетдинович
Мать: Латыфа Хамидулловна
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
19.02.1927
Рождение ребёнка
01.01.1929
Рождение ребёнка
25.03.1931
Рождение ребёнка
01.02.1934
Рождение ребёнка
05.02.1936
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Закарья Юнусовна
Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1981