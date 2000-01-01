Закия Харисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закия Харисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1895

Дата смерти

09.09.1981

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1895

Отец: Харис Миначетдинович

Мать: Латыфа Хамидулловна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович

Рождение ребёнка
19.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович

Рождение ребёнка
01.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович

Рождение ребёнка
25.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович

Рождение ребёнка
01.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович

Рождение ребёнка
05.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Закарья Юнусовна

Отец ребёнка: Минхаиров Юнус Хафизович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минхаиров Юнус Хафизович

Смерть
09.09.1981
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