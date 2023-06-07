Суров Иван Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Суров Елисей Борисов
Мать: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суров Трофим Иванов
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Суров Егор Иванов
Мать ребёнка: Домна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Михайлова
Смерть
Неизвестно