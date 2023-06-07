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Суров Иван Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Суров Елисей Борисов

Мать: Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Суров Трофим Иванов

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Суров Егор Иванов

Мать ребёнка: Домна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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