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Гончаров Виктор

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Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.03.1940

Дата смерти

27.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1943 г.р.
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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940

Отец: Гончаров Павел Митрофанович

Мать: Гончарова Ульяна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Валентина

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Валентина

Смерть
27.08.2012
Чита, город Чита, Забайкальский край
Похороны
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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