Гончаров Виктор
Место рождения
Дата рождения05.03.1940
Дата смерти27.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940
Отец: Гончаров Павел Митрофанович
Мать: Гончарова Ульяна
Рождение ребёнка
29.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Валентина
Рождение ребёнка
19.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Валентина
Смерть
27.08.2012
Чита, город Чита, Забайкальский край
Похороны
Неизвестно