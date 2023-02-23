Шестакова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шестаков Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шестаков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шестаков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шестаков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович
Рождение ребёнка
11.01.1864
Дочь: Домна Григорьевна
Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно