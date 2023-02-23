Шестакова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Пелагея Андреевна

Шестакова Пелагея Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шестаков Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шестаков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шестаков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шестаков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1864

Дочь: Домна Григорьевна

Отец ребёнка: Шестаков Григорий Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close