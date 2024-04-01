Михаил Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриил (Ганя) Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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