Михаил Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриил (Ганя) Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана