Меднов Ефим Игантович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Меднов Игнат
Мать: не указана
село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
1927
Сын: Меднов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Меднова Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно