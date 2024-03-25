Сухарева (Механикова) Наталья Степанова
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смерти02.08.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Жениху и невесте 20 лет. Поручители д. Кобылино брат жениха Иван Григорьев Сухарев, д. Чалекса Мегринской волости крест. Федор Павлов Назаров. По невесте Белозерский мещанин Прокопий Петров Демичев и ... Показать все
Смерть
02.08.1911 ст.
В 20 лет от удара молнии.