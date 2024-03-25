Сухарева (Механикова) Наталья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухарева (Механикова) Наталья Степанова

Сухарева (Механикова) Наталья Степанова

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

02.08.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Муж: Сухарев Матвей Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху и невесте 20 лет. Поручители д. Кобылино брат жениха Иван Григорьев Сухарев, д. Чалекса Мегринской волости крест. Федор Павлов Назаров. По невесте Белозерский мещанин Прокопий Петров Демичев и ... Показать все
Смерть
02.08.1911 ст.
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
В 20 лет от удара молнии.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.