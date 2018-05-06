Некоз Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1982
Дата смерти06.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.05.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.2018