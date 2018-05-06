Некоз Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некоз Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1982

Дата смерти

06.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.06.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.05.2008

Сын: Некоз Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.2016

Сын: Некоз Савелий Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.2018

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