Логвиненко Тит Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвиненко Тит Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логвиненко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1903

Сын: Логвиненко Александр Титович

Мать ребёнка: не указана

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Логвиненко Илья Титович

Мать ребёнка: не указана

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Логвиненко Константин Титович

Мать ребёнка: не указана

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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