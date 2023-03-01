Логвиненко Тит Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логвиненко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1903
Сын: Логвиненко Александр Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Логвиненко Константин Титович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно