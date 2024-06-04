(Дудинова) Зинаида
Место рожденияРоссия
Дата рождения1927
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Дудинов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина (Наддачина) Марина
Отец ребёнка: Надачин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наддачин Сергей
Отец ребёнка: Надачин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Надачин Яков
Рождение ребёнка
08.12.1951
Дочь: (Разживина) Чередина Ольга
Отец ребёнка: Разживин Александр
Смерть
2015