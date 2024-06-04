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(Дудинова) Зинаида

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Дудинов Александр

Мать: Дудинова (Кондрашова) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина (Наддачина) Марина

Отец ребёнка: Надачин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наддачин Сергей

Отец ребёнка: Надачин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надачин Яков

Рождение ребёнка
08.12.1951

Дочь: (Разживина) Чередина Ольга

Отец ребёнка: Разживин Александр

Смерть
2015

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