Быструшкин Алексей Ягупов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быструшкин Алексей Ягупов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Быструшкин Ягуп

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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