Хвостиков Федор сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Федор сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Хвостиков Прокопий сын

Мать: Хвостикова Ерина дочь

Рождение ребёнка
1789

Сын: Хвостиков Ефим сын

Мать ребёнка: Хвостикова Дарья дочь

Рождение ребёнка
1798

Сын: Хвостиков Тимофей сын

Мать ребёнка: Хвостикова Дарья дочь

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Хвостикова Дарья дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Дарья дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1817
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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