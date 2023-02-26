Хвостиков Федор сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Хвостиков Прокопий сын
Мать: Хвостикова Ерина дочь
Рождение ребёнка
1789
Сын: Хвостиков Ефим сын
Мать ребёнка: Хвостикова Дарья дочь
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Хвостикова Дарья дочь
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Хвостикова Дарья дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Дарья дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817