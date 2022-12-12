Чернухина Евфросинья Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернухина Евфросинья Гурьяновна

Чернухина Евфросинья Гурьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Береснева Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чернухина Елена Семеновна

Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.08.1886 ст.

Сын: Чернухин Матвей Семенович

Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.

Дочь: Чернухина Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.09.1891 ст.

Дочь: Чельцова Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.02.1894 ст.

Сын: Чернухин Василий Семенович

Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Семен Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close