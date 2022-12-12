Чернухина Евфросинья Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Береснева Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чернухина Елена Семеновна
Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1886 ст.
Сын: Чернухин Матвей Семенович
Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.
Дочь: Чернухина Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1891 ст.
Дочь: Чельцова Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1894 ст.
Сын: Чернухин Василий Семенович
Отец ребёнка: Чернухин Семен Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно