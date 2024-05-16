Фаррахов Вакил Нуртдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1962
Дочь: Халикова (Фаррахова) Гузалия Вакиловна
Мать ребёнка: Фаррахова (Хатмуллина) Физалия Абдулхаировна
Янбарис, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1964
Мать ребёнка: Фаррахова (Хатмуллина) Физалия Абдулхаировна
Смерть
28.02.1982