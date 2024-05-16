Фаррахов Вакил Нуртдинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФаррахов Вакил Нуртдинович

Фаррахов Вакил Нуртдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1962

Дочь: Халикова (Фаррахова) Гузалия Вакиловна

Мать ребёнка: Фаррахова (Хатмуллина) Физалия Абдулхаировна

Янбарис, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1964

Сын: Фаррахов Айрат Вакилович

Мать ребёнка: Фаррахова (Хатмуллина) Физалия Абдулхаировна

Смерть
28.02.1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.