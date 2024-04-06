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Карпеев Геннадий Ефимович

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Место рождения

Бородино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

03.08.1919

Дата смерти

24.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1919

Отец: Карпеев Ефим Иванович

Мать: Карпеева (Ефремова) Екатерина Ефимовна

Бородино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.03.1943

Дочь: Виноградова (Карпеева) Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Карпеева (Соболевская) Владислава Марьяновна

Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
24.11.1973
Комсомольск, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

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