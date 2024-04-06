Карпеев Геннадий Ефимович
Место рождения
Дата рождения03.08.1919
Дата смерти24.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1919
Рождение ребёнка
22.03.1943
Дочь: Виноградова (Карпеева) Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Карпеева (Соболевская) Владислава Марьяновна
Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
24.11.1973
Комсомольск, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область