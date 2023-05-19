Спектор Мотл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спектор Мотл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Хая

Мать ребёнка: Спектор Удл

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Брайна

Мать ребёнка: Спектор Удл

Рождение ребёнка
?.01.1890

Сын: Спектор Янкель

Мать ребёнка: Спектор Удл

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Спектор Хова

Мать ребёнка: Спектор Удл

Рождение ребёнка
1895

Сын: Спектор Хаим

Мать ребёнка: Спектор Удл

Смерть
1932
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