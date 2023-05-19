Спектор Мотл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Хая
Мать ребёнка: Спектор Удл
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Брайна
Мать ребёнка: Спектор Удл
Рождение ребёнка
?.01.1890
Сын: Спектор Янкель
Мать ребёнка: Спектор Удл
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Спектор Хова
Мать ребёнка: Спектор Удл
Рождение ребёнка
1895
Сын: Спектор Хаим
Мать ребёнка: Спектор Удл
Смерть
1932