Чередова Апросинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Чередов Пётр Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Чередов Клементий Иванович
Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Борисов
Смерть
Неизвестно