Чередова Апросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Апросинья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Чередов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чередов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чередов Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чередов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чередов Клементий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Борисов

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Борисов

Смерть
Неизвестно
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