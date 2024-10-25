Фокин яков семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.09.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фокин семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фокин иван яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
17.05.1895
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1899
Дочь: Фокина Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: евдокия филиппова
Смерть
03.09.1916