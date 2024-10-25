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Фокин яков семенович

Место рождения

Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.09.1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фокин семен

Мать: не указана

Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин иван яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
17.05.1895

Жена: не указана

Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.01.1899

Дочь: Фокина Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: евдокия филиппова

Смерть
03.09.1916
Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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