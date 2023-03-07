Нестеров Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Нестеров Михаил Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1914
Сын: Нестеров Василий Петрович
Мать ребёнка: Нестерова Акулина Владимировна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Нестеров Николай Петрович
Мать ребёнка: Нестерова Акулина Владимировна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Нестерова Акулина Владимировна
Смерть
Неизвестно