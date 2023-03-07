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Нестеров Петр Михайлович

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Место рождения

Теребони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Нестеров Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Теребони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1911

Жена: Нестерова Акулина Владимировна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Нестеров Василий Петрович

Мать ребёнка: Нестерова Акулина Владимировна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Нестеров Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Теребони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Нестеров Николай Петрович

Мать ребёнка: Нестерова Акулина Владимировна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Нестеров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Нестерова Акулина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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