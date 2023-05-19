Барловская Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: Барловская Мария
Бракосочетание
26.10.1886
Рождение ребёнка
10.12.1889
Дочь: Зубковская Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Зубковская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.02.1892
Сын: Зубковский Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.02.1894
Сын: Зубковский Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.02.1894
Сын: Зубковский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
25.06.1897
Сын: Зубковский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.05.1900
Сын: Зубковский Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Зубковский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович
Смерть
Около 1919