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Барловская Александра Ивановна

Место рождения

Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: Барловская Мария

Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.10.1886

Муж: Зубковский Василий Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1889

Дочь: Зубковская Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Зубковская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
?.02.1892

Сын: Зубковский Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
?.02.1894

Сын: Зубковский Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
?.02.1894

Сын: Зубковский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
25.06.1897

Сын: Зубковский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
?.05.1900

Сын: Зубковский Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович

Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Зубковский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Зубковский Василий Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Около 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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