Кишкичев Константин Зосимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1877
Бракосочетание
21.01.1896
Рождение ребёнка
02.01.1897
Сын: Кишкичев Василий Константинович
Мать ребёнка: Кишкичева Параскева (Прасковья) Стефановна
Бракосочетание
19.04.1898
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кишкичева Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1901
Дочь: Кишкичева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1905
Дочь: Кишкичева Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1907
Сын: Кишкичев Иоанн (Иван) Константинович
Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1911
Сын: Кишкичев Владимир Константинович
Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна
на сайте память народа 15.07
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно