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Кишкичев Константин Зосимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1845 г.р.

Жена

1878 г.р.
1878 г.р.
1878 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1877

Отец: Кишкичев Зосим Яковлевич

Мать: Кишкичева Варвара Спиридоновна

Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Кишкичева Параскева (Прасковья) Стефановна

Рождение ребёнка
02.01.1897

Сын: Кишкичев Василий Константинович

Мать ребёнка: Кишкичева Параскева (Прасковья) Стефановна

Бракосочетание
19.04.1898

Жена: Кишкичева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кишкичева Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
?.06.1901

Дочь: Кишкичева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
?.12.1905

Дочь: Кишкичева Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1907

Сын: Кишкичев Иоанн (Иван) Константинович

Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Кишкичев Владимир Константинович

Мать ребёнка: Кишкичева Клавдия Ивановна

на сайте память народа 15.07
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкичева Мавра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкичева Мавра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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