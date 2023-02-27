Рагозин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагозин Никита

Рагозин Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Рагозин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рагозин Козьма

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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