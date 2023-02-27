Рагозин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Рагозин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рагозин Козьма
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно