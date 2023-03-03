Козлова (Кандалинцева) Александра Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Кандалинцев Ермолай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1906
Отец ребёнка: Козлов Василий (Кронидович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Рождение ребёнка
01.08.1914
Отец ребёнка: Козлов Василий (Кронидович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно