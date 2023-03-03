Козлова (Кандалинцева) Александра Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Кандалинцева) Александра Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Кандалинцев Ермолай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Козлов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий (Кронидович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Козлов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий (Кронидович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий (Кронидович)

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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