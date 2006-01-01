Петлина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлина Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Детистова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Петлин Иван Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петлин Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петлин ?Яков Иванович?

Отец ребёнка: Петлин Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петлин Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борискина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Петлин Иван Родионович

Смерть
Неизвестно
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