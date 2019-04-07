Каштанов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1932
Дата смерти07.04.2019
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1932
Рождение ребёнка
07.07.1953
Сын: Каштанов Сергей Николаеыич
Мать ребёнка: Шумилкина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1955
Дочь: Каштанова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Шумилкина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумилкина Лидия Ивановна
Смерть
07.04.2019