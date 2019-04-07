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Каштанов Николай Сергеевич

Место рождения

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.07.1932

Дата смерти

07.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1932

Отец: Каштанов Сергей Иванович

Мать: Никитина Евдокия Андреевна

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1953

Сын: Каштанов Сергей Николаеыич

Мать ребёнка: Шумилкина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1955

Дочь: Каштанова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Шумилкина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумилкина Лидия Ивановна

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.04.2019

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