Новоторженцева (Васильева /Тимофеева) Федора Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Новоторженцев Павел Андреевич
Мать: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Васильев Максим Федорович
Отец ребёнка: Васильев Федор Федотович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Васильев Федор Федотович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Васильев Киприян Федорович
Отец ребёнка: Васильев Федор Федотович
Смерть
1974