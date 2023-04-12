Новоторженцева (Васильева /Тимофеева) Федора Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоторженцева (Васильева /Тимофеева) Федора Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Новоторженцев Павел Андреевич

Мать: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Васильев Максим Федорович

Отец ребёнка: Васильев Федор Федотович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Васильев Иван Федорович

Отец ребёнка: Васильев Федор Федотович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Васильев Киприян Федорович

Отец ребёнка: Васильев Федор Федотович

Смерть
1974
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