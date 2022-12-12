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Мухаметьянов Рафиль Рафикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1967

Отец: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Мать: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна

Рождение ребёнка
23.12.1992

Сын: Мухаметьянов Ильнур Рафильевич

Мать ребёнка: Мухаметьянова Назира

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.?

Сын: Мухаметьянов Ильназ Рафильевич

Мать ребёнка: Мухаметьянова Назира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметьянова Назира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметьянова Ильвина Рафильевна

Мать ребёнка: Мухаметьянова Назира

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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