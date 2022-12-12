Мухаметьянов Рафиль Рафикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1967
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1967
Рождение ребёнка
23.12.1992
Сын: Мухаметьянов Ильнур Рафильевич
Мать ребёнка: Мухаметьянова Назира
Рождение ребёнка
31.08.?
Сын: Мухаметьянов Ильназ Рафильевич
Мать ребёнка: Мухаметьянова Назира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаметьянова Назира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметьянова Ильвина Рафильевна
Мать ребёнка: Мухаметьянова Назира