Лукашевич Парфен Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1810
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Лукашевич Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Парфенова
Мать ребёнка: Лукашевич Федора Парфенова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лукашевич Григорий Парфенов
Мать ребёнка: Лукашевич Федора Парфенова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Лукашевич Зиновия Парфенова
Мать ребёнка: Лукашевич Федора Парфенова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Лукашевич Агафья Парфенова
Мать ребёнка: Лукашевич Федора Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1810