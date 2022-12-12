Лукашевич Парфен Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевич Парфен Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Лукашевич Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Парфенова

Мать ребёнка: Лукашевич Федора Парфенова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лукашевич Григорий Парфенов

Мать ребёнка: Лукашевич Федора Парфенова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Лукашевич Зиновия Парфенова

Мать ребёнка: Лукашевич Федора Парфенова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Лукашевич Агафья Парфенова

Мать ребёнка: Лукашевич Федора Парфенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашевич Федора Парфенова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1810
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