Тарлавин (Чеснокова) Арина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарлавин (Чеснокова) Арина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Чесноков Николай Макарович

Мать: Чесноков Марфа Ермолаевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гринёв Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Тарлавин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тарлавин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Тарлавин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тарлавин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тарлавин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Тарлавин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тарлавин Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарлавин Дмитрий Иванович

Смерть
1989
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