Тарлавин (Чеснокова) Арина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гринёв Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Тарлавин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тарлавин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Тарлавин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тарлавин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тарлавин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Тарлавин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тарлавин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989