Наталья (Боброва) Васильевна Черная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья (Боброва) Васильевна Черная

Наталья (Боброва) Васильевна Черная

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1960

Отец: Бобров Василий Гаврилович

Мать: Боброва Тамара Федоровна

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