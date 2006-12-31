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Наталья (Боброва) Васильевна Черная
Наталья (Боброва) Васильевна Черная
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1960
Пол
Женский
Отец
Бобров Василий Гаврилович
1935 г.р.
Мать
Боброва (Баранова) Тамара Федоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1960
Отец:
Бобров Василий Гаврилович
Мать:
Боброва Тамара Федоровна
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