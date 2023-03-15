(Стаценко) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Сын: Стаценко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Стаценко Александр Викторович
Рождение ребёнка
1992
Сын: Стаценко Александр Александрович
Отец ребёнка: Стаценко Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно