(Стаценко) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стаценко) Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Сын: Стаценко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Стаценко Александр Викторович

Рождение ребёнка
1992

Сын: Стаценко Александр Александрович

Отец ребёнка: Стаценко Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стаценко Александр Викторович

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