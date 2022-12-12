Ибрагимов Хабибулла Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Хабибулла Ибрагимович

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Место рождения

Кунгур, Балтасинский р-н, Татарстан

Дата рождения

18.01.1912

Дата смерти

18.10.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгур, Балтасинский р-н, Татарстан
Смерть
18.10.1975
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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