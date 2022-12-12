Ибрагимов Хабибулла Ибрагимович
Место рожденияКунгур, Балтасинский р-н, Татарстан
Дата рождения18.01.1912
Дата смерти18.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгур, Балтасинский р-н, Татарстан
Смерть
18.10.1975
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)