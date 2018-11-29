Смирнова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1988
Рождение ребёнка
29.11.2018
Дочь: Смирнова Василиса Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.2021
Дочь: Смирнова Мирослава Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности