Смирнова Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Ирина Анатольевна

Смирнова Ирина Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1988

Отец: Овчинников Анатолий Алексеевич

Мать: Овчинникова Любовь Родионовна

Рождение ребёнка
29.11.2018

Дочь: Смирнова Василиса Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.2021

Дочь: Смирнова Мирослава Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close