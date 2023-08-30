Shuel Feiga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shuel Feiga

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shuel Semen Perezovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shuel Semen Perezovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shuel Semen Perezovich

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Rolnik (Shuel) Sofia

Отец ребёнка: Shuel Semen Perezovich

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