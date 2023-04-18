Гончаревский Евгений Темофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1953
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1953
Отец: Гончаревский Тимофей Трофимович
Мать: Гончаревская Анна
Рождение ребёнка
10.02.1975
Сын: Гончаревский Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Гончареская Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
29.12.1976
Дочь: Гончаревская Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Гончареская Валентина Леонидовна