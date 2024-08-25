Авдотия Осипова
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Осип Степанов
Мать: Аксинья Николаева
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Бракосочетание
После 1789 ст.
Муж: не указан
Алово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО Ф156 оп3 д16 стр 372 выдана в замужество Котяковсой округи в деревню Алову за новокрещена
Смерть
Неизвестно