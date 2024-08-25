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Авдотия Осипова

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1752 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Осип Степанов

Мать: Аксинья Николаева

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Бракосочетание
После 1789 ст.

Муж: не указан

Алово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО Ф156 оп3 д16 стр 372 выдана в замужество Котяковсой округи в деревню Алову за новокрещена
Смерть
Неизвестно

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