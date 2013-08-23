Юсов Вадим Иванович
Место рождения
Дата рождения20.04.1929
Дата смерти23.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942 по 1959
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1959 по 2013
Смерть
23.08.2013