Юсов Вадим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсов Вадим Иванович

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Место рождения

Клавдино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.04.1929

Дата смерти

23.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Клавдино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1942 по 1959
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1959 по 2013
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.08.2013
Москва, город федерального значения Москва
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