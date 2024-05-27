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Казакова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
24.09.2009

Сын: Казаков Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Казаков Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
04.01.2016

Сын: Казаков Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Казаков Виталий Анатольевич

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