Казакова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.2009
Сын: Казаков Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Казаков Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
04.01.2016
Сын: Казаков Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Казаков Виталий Анатольевич