Васнецова (Спасская) Нина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1903
Дочь: Серафима Александровна
Отец ребёнка: Васнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1905
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Васнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Васнецов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 28.11.1909
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Васнецов Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно