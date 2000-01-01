Васнецова (Спасская) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Спасская) Нина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1882

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1903

Дочь: Серафима Александровна

Отец ребёнка: Васнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1905

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Васнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Васнецов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 28.11.1909

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Васнецов Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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