Корольков Емельян Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корольков Емельян Лазаревич

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Место рождения

Novosyolki

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Novosyolki
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Тамилин Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Королькова Татьяна Родионовна

Novosyolki
Рождение ребёнка
1923

Сын: Корольков Нифонт Емельянович

Мать ребёнка: Королькова Татьяна Родионовна

Novosyolki
Рождение ребёнка
20.12.1933

Дочь: Васильева Ефимия Емельяновна

Мать ребёнка: Королькова Татьяна Родионовна

Novosyolki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Novosyolki
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