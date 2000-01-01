Корольков Емельян Лазаревич
Место рожденияNovosyolki
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Novosyolki
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Тамилин Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Королькова Татьяна Родионовна
Novosyolki
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корольков Нифонт Емельянович
Мать ребёнка: Королькова Татьяна Родионовна
Novosyolki
Рождение ребёнка
20.12.1933
Дочь: Васильева Ефимия Емельяновна
Мать ребёнка: Королькова Татьяна Родионовна
Novosyolki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Novosyolki