Канашевич Евгений Фёдорович 05.05.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Канашевич Евгений Фёдорович

Место рождения

деревня Сутоки Смолевичского района Минской области

Дата рождения

05.05.1937

Дата смерти

13.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1937

Отец: Канашевич Фёдор Иванович

Мать: Ковалёва Канашевич Христина Аксёновна

деревня Сутоки Смолевичского района Минской области
Родился в деревне Сутоки под Смолевичами Минской области. Отец Фёдор Иванович был в Сутоках председателем колхоза. Прожили они там недолго, после чего вернулись в Лошницу.
Бракосочетание
06.03.1966

Жена: Канашевич Нина Сергеевна

деревня Лошница Борисовского района Минской области
Рождение ребёнка
09.02.1967

Дочь: Канашевич Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Канашевич Нина Сергеевна

Борисов Минской области
Рождение ребёнка
15.10.1971

Сын: Канашевич Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Канашевич Нина Сергеевна

Смерть
13.01.1991

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