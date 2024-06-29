Канашевич Евгений Фёдорович
Место рождениядеревня Сутоки Смолевичского района Минской области
Дата рождения05.05.1937
Дата смерти13.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1937
деревня Сутоки Смолевичского района Минской области
Родился в деревне Сутоки под Смолевичами Минской области. Отец Фёдор Иванович был в Сутоках председателем колхоза. Прожили они там недолго, после чего вернулись в Лошницу.
Бракосочетание
06.03.1966
Жена: Канашевич Нина Сергеевна
деревня Лошница Борисовского района Минской области
Рождение ребёнка
09.02.1967
Дочь: Канашевич Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Канашевич Нина Сергеевна
Борисов Минской области
Рождение ребёнка
15.10.1971
Сын: Канашевич Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Канашевич Нина Сергеевна
Смерть
13.01.1991