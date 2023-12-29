Свешников Семён Нефёдович
Место рожденияСуздаль, Царство Русское
Дата рождения1677
Дата смертиПосле 1740
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1694
Сын: Свешников Гаврила Семёнович
Мать ребёнка: Свешникова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Свешников Филипп Семёнович
Мать ребёнка: Свешникова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Свешников Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: Свешникова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Свешникова Дарья Яковлевна
Смерть
После 1740