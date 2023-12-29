Свешников Семён Нефёдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Семён Нефёдович

Место рождения

Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1677

Дата смерти

После 1740

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Свешников Нефёд Панкратович

Мать: Свешникова Авдотья Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1694

Сын: Свешников Гаврила Семёнович

Мать ребёнка: Свешникова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Свешников Филипп Семёнович

Мать ребёнка: Свешникова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Свешников Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Свешникова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Свешников Иван Семёнович

Мать ребёнка: Свешникова Дарья Яковлевна

Смерть
После 1740

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