Князева Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Анисья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.09.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1926

Сын: Князев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Князев Василий Трофимович

Ульяново, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.02.1932

Сын: Князев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Князев Василий Трофимович

Паново, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.09.1936
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