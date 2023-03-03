Князева Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.09.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1926
Сын: Князев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Князев Василий Трофимович
Ульяново, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.02.1932
Отец ребёнка: Князев Василий Трофимович
Паново, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.09.1936