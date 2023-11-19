Кэруца Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.2018
Дочь: Кэруца Амелия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности