Кэруца Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кэруца Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1986

Отец: Кэруцэ Дмитрий семенович

Мать: Боталова ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2016

Сын: Кэруца Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.2018

Дочь: Кэруца Амелия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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