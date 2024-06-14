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Зверев Вениамин Александрович

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Место рождения

д. Зиновьево

Дата рождения

22.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938

Отец: Зверев Александр Иванович

Мать: Зверева (Чеснокова) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева (Романова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1962

Сын: Зверев Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Зверева (Романова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Дочь: Полянская (Зверева) Марина Вениаминовна

Мать ребёнка: Зверева (Романова) Валентина Васильевна

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