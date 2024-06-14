Зверев Вениамин Александрович
Место рожденияд. Зиновьево
Дата рождения22.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1962
Сын: Зверев Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Зверева (Романова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1964
Дочь: Полянская (Зверева) Марина Вениаминовна
Мать ребёнка: Зверева (Романова) Валентина Васильевна