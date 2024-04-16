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Каверзин Леонид Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1925

Дата смерти

19.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1925

Отец: Каверзин Арсентий Николаевич

Мать: Каверзина (Каверзина) Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каверзин Фёдор

Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каверзин Илья Леонидович

Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1952

Дочь: Каверзина (Пархоменко) Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1959

Сын: Каверзин Леонид Леонидович

Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1967

Сын: Каверзин Иван Леонидович

Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна

Смерть
19.10.1989

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