Каверзин Леонид Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1925
Дата смерти19.10.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каверзин Фёдор
Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1952
Дочь: Каверзина (Пархоменко) Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1959
Сын: Каверзин Леонид Леонидович
Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1967
Мать ребёнка: Пыренко (Кавезина) Клавдия Ивановна
Смерть
19.10.1989