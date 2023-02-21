Исакова (Скачкова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1969
Бракосочетание
26.11.1988
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1989
Сын: Соколов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Соколов Евгений Иосифович
Бракосочетание
03.06.1994
Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.04.1995
Дочь: Исакова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Исаков Алексей Витальевич