Исакова (Скачкова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Скачкова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1969

Отец: Скачков Виктор Григорьевич

Мать: Скачкова Раиса Иосифовна

Бракосочетание
26.11.1988

Муж: Соколов Евгений Иосифович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1989

Сын: Соколов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Соколов Евгений Иосифович

Бракосочетание
03.06.1994

Муж: Исаков Алексей Витальевич

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.04.1995

Дочь: Исакова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Исаков Алексей Витальевич

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