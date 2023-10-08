Полат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ZE
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бактияр

Мать: Асем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райхан

Мать ребёнка: Гулсым

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