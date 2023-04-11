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Беляев Андрей Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1988

Сын: Беляев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Беляева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
29.04.1998

Дочь: Беляева Дария Андреевна

Мать ребёнка: Беляева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
03.02.2006

Сын: Беляев Антон Андреевич

Мать ребёнка: Беляева Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ольга Васильевна

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