Беляев Андрей Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1988
Мать ребёнка: Беляева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
29.04.1998
Дочь: Беляева Дария Андреевна
Мать ребёнка: Беляева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.2006
Мать ребёнка: Беляева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Ольга Васильевна